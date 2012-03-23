FACUA recuerda a Mato que la letra pequeña está ya regulada y le insta a que haga cumplir la ley
La asociación exige a la ministra que actúe contra abusos como los de las participaciones preferentes con un mayor control y la aplicación de sanciones contundentes si no se ofrece una solución a los afectados.
FACUA.org
España-23/03/2012
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