FACUA recuerda que este año los premios de la Lotería de Navidad de hasta 10.000 euros no tributan
En 2017 el máximo estaba en 2.500 euros pero los Presupuestos Generales del Estado de este año han elevado la cifra. El gravamen para los premios superiores sigue siendo el mismo, un 20% del exceso.
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España-20/12/2018
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Imagen: facebook.com/laloteriadenavidad
FACUA-Consumidores en Acción recuerda que los premios de la Lotería de Navidad de este año están exentos de impuestos siempre que no sean mayores de 10.000 euros. A partir de esa cuantía el gravamen será del 20%, pero sólo por la cantidad que super