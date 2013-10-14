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FACUA reitera a Extremadura que aclare el cobro del canon del agua ante su sorprendente rebaja

La asociación desconoce si el anunciado descuento obedece a la conclusión avanzada de las supuestas obras o a una posible disminución de sus costes.

FACUA.org
Extremadura-14/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción se ha vuelto a dirigir a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de Extremadura para pedir información sobre los objetivos finalistas del canon del agua tras su sorprendente rebaja.

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