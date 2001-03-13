FACUA reivindica más controles sobre los alimentos en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
La Federación ha editado una publicación, que distribuyen sus ocho Asociaciones provinciales, en la que denuncia las carencias en los controles alimentarios a nivel mundial.
FACUA.org
España-13/03/2001
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