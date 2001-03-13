Nuestras acciones

FACUA reivindica más controles sobre los alimentos en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

La Federación ha editado una publicación, que distribuyen sus ocho Asociaciones provinciales, en la que denuncia las carencias en los controles alimentarios a nivel mundial.

FACUA.org
España-13/03/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) dedica este año el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra el 15 de marzo, a reivindicar más controles sobre la seguridad de los alimentos. Para conmemorar esta

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos