FACUA retoma los proyectos conjuntos iniciados con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones
El coordinador para Europa de relaciones internacionales de la asociación, Carlos Puente, mantiene un encuentro con el nuevo responsable de OIAT en esta área.
FACUA.org
Europa-10/02/2013
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De izquierda a derecha, el responsable del área internacional de OIAT, Mag. Thorsten Behrens, y el coordinador para Europa de relaciones internacionales de FACUA, Carlos Puente.
FACUA-Consumidores en Acción ha retomado el proyecto de elaboración de iniciativas conjuntas con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones (OIAT, en alemán) en un encuentro mantenido este 30 de enero en Viena entre responsables de las dos asociaciones.
El coordinado