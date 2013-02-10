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FACUA retoma los proyectos conjuntos iniciados con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones

El coordinador para Europa de relaciones internacionales de la asociación, Carlos Puente, mantiene un encuentro con el nuevo responsable de OIAT en esta área.

FACUA.org
Europa-10/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha retomado el proyecto de elaboración de iniciativas conjuntas con el Instituto Austriaco de Telecomunicaciones (OIAT, en alemán) en un encuentro mantenido este 30 de enero en Viena entre responsables de las dos asociaciones.

El coordinado

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