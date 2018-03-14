FACUA sale a la calle en 23 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Denuncia la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas ante los crecientes fraudes masivos. El año pasado se dispararon las consultas y reclamaciones en la asociación.
FACUA.org
España-14/03/2018
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Imagen del reparto de folletos por el 15 de marzo en Granada el pasado año 2017.
Los activistas de FACUA-Consumidores en Acción saldrán a la calle este jueves 15 de marzo en veintitrés ciudades de toda España, donde distribuirán un folleto informativo que llama a los consumidores a luchar contra los crecientes abusos que cometen multitud de