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FACUA, satisfecha ante el expediente de la Junta a 13 asociaciones de consumidores por incumplir la ley

La Dirección General de Consumo les ha abierto "procedimientos de suspensión" por eludir la obligación de informar cada año sobre sus ingresos y su número de socios.

FACUA.org
Andalucía-31/10/2019
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FACUA Andalucía muestra su satisfacción ante el expediente abierto por la Dirección General de Consumo de la Junta a 13 de las 46 organizaciones inscritas en el Registro autonómico de asociaciones de consumidores por no cumplir la obligación de informar cada a&n

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