FACUA, satisfecha ante el expediente de la Junta a 13 asociaciones de consumidores por incumplir la ley
La Dirección General de Consumo les ha abierto "procedimientos de suspensión" por eludir la obligación de informar cada año sobre sus ingresos y su número de socios.
FACUA.org
Andalucía-31/10/2019
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