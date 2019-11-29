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FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla sea admitido como acusación en el caso Magrudis

El equipo jurídico de la asociación ha pedido la imputación de una responsable municipal y que la corporación sea considerada responsable civil subsidiaria.

FACUA.org
España-29/11/2019
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El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ha manifestado al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla su oposición a que sea admitida la personación del Ayuntamiento de Sevilla como acusación en el caso Magrudis.

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