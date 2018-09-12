FACUA se reúne con la Academia de Cine para analizar la bajada del IVA
El vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha mantenido un encuentro en la sede de la Academia con su presidente, Mariano Barroso.
FACUA.org
España-12/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y el vicepresidente y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, han mantenido una reunión este martes para analizar la bajada del IVA del cine.
Tanto la Acade