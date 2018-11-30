FACUA se suma a la manifestación de este sábado en Gijón por un futuro sin carbón
La asociación, que participará a través de su Delegación en Asturias, anima a la ciudadanía a unirse a la protesta, que tendrá su salida a las 12 en el Elogio del Horizonte.
FACUA.org
Asturias-30/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción, a través de su Delegación Territorial en Asturias, se suma a la manifestación de este sábado 1 de diciembre en Gijón e invita a la ciudadanía a unirse y participar en la protesta. La marcha está organizada por l