FACUA se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a unirse a las acciones convocadas el #8M
La asociación invita a no comprar ni contratar nada que no sea estrictamente necesario como parte de la huelga de consumo prevista para este Día Internacional de la Mujer.
FACUA.org
España-07/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la movilización feminista y llama a las mujeres a unirse este 8 de marzo a las acciones previstas para luchar por los derechos de todas. En este sentido, la asociación difunde hoy un manifiesto de apoyo a la huelga prevista este Dí