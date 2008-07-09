FACUA Sevilla advierte de la ilegalidad de las 'listas negras' de usuarios de las emisoras de taxis
Pide al Ayuntamiento hispalense que investigue estas prácticas y regule el funcionamiento de las emisoras para evitar que nieguen el servicio a usuarios que anteriormente tuvieron que coger otro taxi por la tardanza del solicitado.
FACUA.org
Sevilla-09/07/2008
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