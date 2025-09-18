FACUA Sevilla advierte de que la supresión del carril bici en la Avenida de la Constitución es un paso atrás en movilidad sostenible
La asociación anima a participar en la marcha que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. Partirá de la Alameda de Hércules y finalizará en Puerta de Jerez con la lectura de un manifiesto.
Sevilla-18/09/2025
Imagen: Francisco J. Olmo | Europa Press.
FACUA Sevilla muestra su frontal rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de eliminar el carril bici de la Avenida de la Constitución, una medida que supone un retroceso en el modelo de movilidad sostenible de la ciudad.
El argumento de que el carril bici genera problemas de s