FACUA Sevilla celebrará dos seminarios online sobre cláusulas suelo y gastos de formalización de hipoteca
Cualquier persona que lo desee puede inscribirse de forma gratuita para participar en alguna de las dos videoconferencias que se realizarán, en las que podrán plantear dudas y hacer preguntas a los ponentes.
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Sevilla-05/10/2017
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FACUA Sevilla celebrará dos webinars (seminarios online) interactivos y gratuitos, en los que se ofrecerá información detallada sobre las cláusulas suelo y los gastos de formalización de hipotecas.
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