FACUA Sevilla considera inaceptable el suplemento de 1,90 euros propuesto por el Instituto del Taxi
Advierte que la solución a la falta de taxis en esos horarios sólo puede lograrse a través de una Ordenanza y no a golpe de tarifazos.
FACUA.org
Sevilla-15/11/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera inaceptable la propuesta de suplemento de 1,90 euros aprobada ayer por el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi para los viajes realizados entre las 22:00 y las 6:00 horas de los fines de semana, los festivos y