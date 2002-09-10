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FACUA Sevilla crea una plataforma de 302 afectados por el cierre de Opening

Ha editado un folleto para asesorar a los afectados que acuden a sus oficinas de la calle Resolana.

FACUA.org
Sevilla-10/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha creado una plataforma de socios afectados por el cierre de las academias Opening en la capital y la localidad de Dos Hermanas que cuenta ya con 302 usuarios.

La mayoría de estos afectados se ha asociado a FACUA Sev

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