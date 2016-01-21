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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento permita la explotación privada del patrimonio público

El Gobierno municipal oferta espacios emblemáticos como la Plaza de España o la Puerta de Jerez para que se puedan alquilar para congresos, cócteles y otros eventos.

FACUA.org
Sevilla-21/01/2016
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FACUA Sevilla muestra su rechazo frontal al plan del Ayuntamiento de permitir la explotación privada del patrimonio público municipal a través del alquiler de espacios emblemáticos de la ciudad como la Plaza de España o la Puerta de Jerez para actividades privad

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