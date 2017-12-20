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FACUA Sevilla critica que Espadas se escude en gobiernos anteriores ante los incidentes en Tussam

La asociación exige explicaciones al alcalde de la ciudad y al concejal delegado de Movilidad por el incendio ocurrido en uno de los vehículos mientras se encontraba haciendo el servicio.

FACUA.org
Sevilla-20/12/2017
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FACUA Sevilla critica que el alcalde de la capital, Juan Espadas, excuse la situación deficiente de un servicio público de la ciudad como es el transporte urbano en «los resultados de la omisión de años anteriores». La asociación le rec

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