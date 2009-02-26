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FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento de la capital que cese en su afán recaudatorio de extender la zona azul de forma indiscriminada

Advierte que sin una red de metro, aparcamientos ni control, no existe justificación política para ampliar la zona azul en estos momentos.

FACUA.org
Sevilla-26/02/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA demanda al Ayuntamiento hispalense que cese en su afán recaudatorio de extender la zona azul de forma indiscriminada.

Llevarla a más barrios alejados del casco histórico convierte la zona azul en u

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