FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento de la capital que se incremente el número de taxis adaptados para usuarios con movilidad reducida
Se pide que se aumente el número de licencias para vehículos de este tipo.
FACUA.org
Sevilla-17/09/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha dirigido un escrito al delegado de Movilidad, Francisco Fernández Sánchez, demandando el aumento de taxis adaptados para usuarios con movilidad reducida en Sevilla.
Actualmente, sólo exis