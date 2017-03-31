FACUA Sevilla denuncia a una web de entradas para toros cuyo gestor arrastra multas por venta ilegal
Pese a que aún no se ofertan en el canal oficial, el portal entradastorosmaestranza.com ya ofrece pases sueltos para la Feria. Su responsable acumula sanciones por operar irregularmente en Madrid y Andalucía.
FACUA.org
Sevilla-31/03/2017
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FACUA Sevilla alerta de la existencia de una página web de entradas para espectáculos taurinos por revender pases sueltos para la próxima Feria de Abril, cuyo administrador además arrastra ya varias sanciones por venta ilegal.
El equipo jurídico de la aso