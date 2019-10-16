FACUA Sevilla denuncia al cine Yelmo de Lagoh por impedir entrar con comida y bebida del exterior
La asociación considera que el cine incurre en una cláusula abusiva ya que sí permite el consumo de alimentos adquiridos en sus instalaciones.
FACUA.org
Sevilla-16/10/2019
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Imagen: lagoh.es
FACUA Sevilla ha denunciado a la dueña de Yelmo Cines, por impedir el acceso con comida y bebida al interior del cine de esta cadena situado en el nuevo centro comercial Lagoh de la capital.
En los últimos días, el Instituto de Consumo de Extremadura ha desestimado el