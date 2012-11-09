Nuestras accionesLos bonobuses con y sin transbordo subirán un 5,6% y un 4,6%

FACUA Sevilla denuncia la falta de sensibilidad de Tussam con la situación económica

La asociación critica la excesiva subida tarifaria, la supresión del bono solidario y el brutal incremento del 67% en el autobús del aeropuerto.

FACUA.org
Sevilla-09/11/2012
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FACUA Sevilla denuncia la falta de sensibilidad del consejo de administración de Tussam por las grandes subidas tarifarias y la eliminación del bonobús solidario gratuito para los desempleados aprobadas en pleno contexto de crisis, junto al brutal incremento, del 67%, en el a

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