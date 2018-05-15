FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento de Dos Hermanas que instale la señalización necesaria en la calle Orippo
La asociación ha tenido conocimiento por su delegación municipal nazarena de que las insuficientes señales verticales y el estado deteriorado de las marcas viales está ocasionando frecuentes irregularidades circulatorias.
FACUA.org
Sevilla-15/05/2018
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FACUA Sevilla pide a la Delegación de Movilidad y Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Dos Hermanas que instale la se�ñalización necesaria en la calle Orippo para evitar la circulación de vehículos en sentido contrario y el estacionamiento de estos de manera inade