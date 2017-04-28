FACUA Sevilla lamenta el empeño del PSOE en vetarla en el Consejo Económico y Social de la provincia
La Diputación desestima las alegaciones de la asociación al reglamento del nuevo órgano consultivo, en el que sólo estarán representados los empresarios y los sindicatos.
FACUA.org
Sevilla-28/04/2017
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