Nuestras accionesEl nuevo reglamento sale adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos

FACUA Sevilla lamenta el empeño del PSOE en vetarla en el Consejo Económico y Social de la provincia

La Diputación desestima las alegaciones de la asociación al reglamento del nuevo órgano consultivo, en el que sólo estarán representados los empresarios y los sindicatos.

FACUA.org
Sevilla-28/04/2017
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FACUA Sevilla lamenta el empeño del PSOE en vetar su entrada en el Consejo Económico Social de la provincia. El presidente de la asociación, Manuel Baus, critica que dicho partido «se cierre una y otra vez a dar participación a la tercera organizac

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