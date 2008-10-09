FACUA Sevilla lamenta que el alcalde opte por parches recaudatorios que penalizan a quienes más utilizan el autobús
La Asociación considera un insulto al concepto de participación ciudadana que su secretario general acuda hoy por segunda vez al Consejo de Administración de Tussam sin haber recibido la propuesta de tarifas.
FACUA.org
Sevilla-09/10/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA lamenta que el alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteseirín, haya vuelto a optar por otro parche recaudatorio para hacer frente a la situación económica de Tussam con una propuesta tari