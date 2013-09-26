FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento continúe con la privatización de los centros deportivos
Las piscinas públicas de Los Mares y San Jerónimo se sumarán a la del Centro Deportivo Fundición para gestionarse bajo concesión administrativa.
FACUA.org
Sevilla-26/09/2013
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FACUA Sevilla, que forma parte de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, lamenta que el Ayuntamiento de la capital insista en su proyecto de privatizar los centros deportivos municipales de la ciudad a través de la gestión por parte de empresas concesionarias.<