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FACUA Sevilla lamenta que Tussam y Lipasam 'aprovechen' la Feria de Abril para fomentar el consumo de bebidas alcohólicas

El compromiso electoral del PSOE de convertir Sevilla en una ciudad "libre de publicidad de alcohol y tabaco", sigue sin cumplirse.

FACUA.org
Sevilla-09/04/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA lamenta que las empresas municipales Tussam y Lipasam aprovechen la Feria de Abril para fomentar el consumo de bebidas alcohólicas. Al menos tres firmas del sector están promocionando actualmente sus marcas a trav&eacu

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