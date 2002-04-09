FACUA Sevilla lamenta que Tussam y Lipasam 'aprovechen' la Feria de Abril para fomentar el consumo de bebidas alcohólicas
El compromiso electoral del PSOE de convertir Sevilla en una ciudad "libre de publicidad de alcohol y tabaco", sigue sin cumplirse.
FACUA.org
Sevilla-09/04/2002
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