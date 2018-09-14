FACUA Sevilla muestra su apoyo a los trabajadores de El Correo de Andalucía tras el anuncio del cierre
La propietaria del periódico, Morera y Vallejo, pone fin a una cabecera con 119 años de vida, el diario más antiguo de la ciudad.
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Sevilla-14/09/2018
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Protesta a las puertas de El Correo de Andalucía. | Imagen: Correo en lucha
FACUA Sevilla muestra su apoyo a los trabajadores de El Correo de Andalucía tras el anuncio del cierre del periódico por decisión de su propietaria, Morera y Vallejo. La empresa pone fin así al diario más antiguo de la ciudad, y el segundo de España, con