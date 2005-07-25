FACUA Sevilla muestra su satisfacción por la rectificación del alcalde sobre el cierre de las urgencias del Equipo Quirúrgico durante las noches, fines de semana y festivos
Para la Asociación, este centro desempeña una labor fundamental en el descongestionamiento de las urgencias en las principales unidades hospitalarias hispalenses.
FACUA.org
Sevilla-25/07/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA muestra su satisfacción ante la rectificación del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de reducir al mínimo los horarios de funcionamiento del Equipo Quirúrgico, que a part