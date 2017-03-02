FACUA Sevilla ofrece una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios a la plantilla de Airbus
Tendrá lugar este viernes 3 de marzo a partir de las 11:30 horas en el centro de trabajo que la factoría tiene en San Pablo.
FACUA.org
Sevilla-02/03/2017
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FACUA Sevilla ofrece este viernes 3 de marzo una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios dirigida a todos los empleados de la factoría Airbus San Pablo de la capital andaluza, con la que pretende informar y asesorar a todos aquellos trabajadores que hayan resultado afecta