FACUA Sevilla pide a Espadas que no señale a hogares del programa social por derrochar agua
La asociación recuerda a Emasesa que el cálculo de la tarifa por habitante, y por tanto de los recibos, se basa en los datos del padrón, por lo que debe asegurarse de que estén debidamente actualizados.
FACUA.org
Sevilla-29/09/2017
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FACUA Sevilla reclama al alcalde de la capital, Juan Espadas, que no focalice en hogares del programa de emergencia social el derroche excesivo de agua, y haga extensiva la campaña de concienciación por el ahorro en el consumo a todos los usuarios.
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