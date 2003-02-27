FACUA Sevilla pide a la Dirección General de Espectáculos Públicos que intervenga ante la decisión del Real Betis de no vender entradas para el partido del domingo
La Asociación advierte que con la actitud del Real Betis, quienes ganan son los violentos.
FACUA.org
Sevilla-27/02/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha presentado hoy una denuncia ante la Dirección General de Espectáculos Públicos de la Consejería de Gobernación ante el perjuicio causado a los usuarios por la decisión del Real Betis de n