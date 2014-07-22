FACUA Sevilla pide a la Junta que aclare las irregularidades en el aumento de aforo de la sala Custom
La asociación reclama que el Gobierno autonómico explique qué procedimiento siguió para conceder una ampliación que luego fue rectificada, tras una alerta del Defensor del Pueblo.
FACUA.org
Sevilla-22/07/2014
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Uno de los conciertos celebrados en la Sala Custom de Sevilla. | Imagen: Revista Wego (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Sevilla ha dirigido un escrito al delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Francisco Javier Fernández Hernández, en el que le pide que aclare las irregularidades que permitieron a la sala de conciertos Custom de la capital aumentar su aforo de 70