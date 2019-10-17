FACUA Sevilla pide a Salud que solucione las graves deficiencias del Hospital San Juan de Dios
Los jefes de servicio y supervisores del centro han alertado de que han tenido que suspender 109 operaciones y hay más de 6.000 pacientes con demoras en las citas de más de dos meses.
FACUA.org
Sevilla-17/10/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla ha solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que solucione con la mayor brevedad posible el grave déficit en recursos humanos y técnicos que está padeciendo el Hospital San Juan de Dios, situado en Bormujos, y que está p