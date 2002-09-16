FACUA Sevilla pide al Real Betis que devuelva el dinero a quienes no acepten asistir a la continuación del partido con el Real Madrid
La Asociación indica que la Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía establece este derecho en su artículo 14.
FACUA.org
Sevilla-16/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha dirigido un escrito al gerente del Real Betis para trasladarle su valoración sobre la procedencia de devolver el dinero de las entradas a los espectadores que padecieron la suspensión del partido contra el Real Madr