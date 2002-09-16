Nuestras acciones

FACUA Sevilla pide al Real Betis que devuelva el dinero a quienes no acepten asistir a la continuación del partido con el Real Madrid

La Asociación indica que la Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía establece este derecho en su artículo 14.

FACUA.org
Sevilla-16/09/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha dirigido un escrito al gerente del Real Betis para trasladarle su valoración sobre la procedencia de devolver el dinero de las entradas a los espectadores que padecieron la suspensión del partido contra el Real Madr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos