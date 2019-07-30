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FACUA Sevilla pide participación activa junto a sindicatos y vecinos en el Consejo Municipal de Comercio

La asociación, con UGT, CCOO y la Federación de AAVV de Sevilla, han hecho la solicitud formal en el Registro del Ayuntamiento este martes. Reclaman que su constitución sea lo más equilibrada socialmente.

FACUA.org
Sevilla-30/07/2019
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FACUA Sevilla solicita al Gobierno de Juan Espadas la modificación del Consejo Municipal de Comercio para poder participar activamente en él, junto a sindicatos y vecinos. Por ello, exige que haya cambios que pongan fin a los desequilibrios que existen actualmente e

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