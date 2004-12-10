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FACUA Sevilla rechaza cualquier subida en el sector del taxi por encima del IPC

La Asociación pide al Ayuntamiento y los taxistas que dialoguen para analizar soluciones a los problemas del sector y desestimen fórmulas de reivindicación ilegales como el paro sorpresa de ayer.

FACUA.org
Sevilla-10/12/2004
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA muestra su rechazo a cualquier subida en el sector del taxi para el próximo año que esté por encima del IPC y espera que el Pleno del Ayuntamiento no acepte la propuesta aprobada ayer por el Instituto del

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