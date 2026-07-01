FACUA Sevilla rechaza el nuevo proyecto de ordenanza que regula el uso de la Plaza de España al considerar que privatiza aún más el espacio
La asociación critica que el texto, en lugar de aumentar la protección del lugar como Bien de Interés Cultural, abre la puerta a que se realicen aún más eventos privados en él.
FACUA.org
Sevilla-01/07/2026
FACUA Sevilla rechaza de pleno el nuevo proyecto de ordenanza municipal que ha presentado el Ayuntamiento de la ciudad y que regula el uso de la Plaza de España al considerar que privatiza aún más el espacio y abre la puerta a que se realicen aún más eventos de esta ín