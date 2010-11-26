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FACUA Sevilla rechaza la propuesta de subida del 5% en el precio de las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa

Considera desproporcionada la petición del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y espera que sea rechazada por el Pleno del Ayuntamiento.

FACUA.org
Sevilla-26/11/2010
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FACUA Sevilla muestra su rechazo a la propuesta de subida del 5% en el precio de las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa para 2011.

La Asociación considera desproporcionada la petición del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y espera que

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