FACUA Sevilla rechaza la propuesta de subida del 5% en el precio de las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa
Considera desproporcionada la petición del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y espera que sea rechazada por el Pleno del Ayuntamiento.
FACUA.org
Sevilla-26/11/2010
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