FACUA Sevilla reclama una rápida solución a la huelga indefinida de Casal
Pide a las partes implicadas que solucionen el conflicto para evitar lesionar los derechos de los usuarios.
FACUA.org
Sevilla-15/05/2008
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