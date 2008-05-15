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FACUA Sevilla reclama una rápida solución a la huelga indefinida de Casal

Pide a las partes implicadas que solucionen el conflicto para evitar lesionar los derechos de los usuarios.

FACUA.org
Sevilla-15/05/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA reclama una rápida solución al paro indefinido puesto en marcha hoy por los trabajadores de la empresa de transportes Casal, dado el importante perjuicio que está causando esta huelga a miles de usuarios d

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