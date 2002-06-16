FACUA Sevilla repartirá 60.000 octavillas para que los consumidores conviertan el 20 de junio en un 'Día Sin Compras'
Participa como trabajador, participa como consumidor es el lema de la campaña, que llama a los ciudadanos a no realizar compras durante la jornada de Huelga General.
FACUA.org
Sevilla-16/06/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA distribuirá en los primeros días de esta semana 60.000 octavillas, 10.000 tarjetas y 2.000 carteles para pedir a los consumidores que conviertan la jornada de Huelga General del 20 de junio en un Día Sin Compras