FACUA Sevilla se suma a la petición de Sevilla para vivir y reclama al ayuntamiento una moratoria en las licencias de viviendas turísticas
Se ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.
FACUA.org
Sevilla-08/10/2025
FACUA Sevilla secunda el manifiesto y se suma a la petición de la plataforma Sevilla para vivir donde exige al Ayuntamiento de la capital hispalense que adopte medidas reales y efectivas que permitan proteger el derecho a la vivienda. Para ello, considera fundamental aprobar una morator