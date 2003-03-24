FACUA Sevilla y Epyme advierten de los riesgos que suponen las instalaciones de climatización efectuadas por personal no autorizado
Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración y mediación con el objeto de mejorar la información al consumidor.
FACUA.org
Sevilla-24/03/2003
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De cara al inminente inicio de la campaña de ventas de aparatos de aire acondicionado, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA y la Asociación de Empresas Instaladoras de Sevilla (Epyme) advierten del peligro de las instalaciones realizadas por personal no a