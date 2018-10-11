FACUA solicita al Ayuntamiento de Llucmajor que tome las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos
La asociación ha tenido conocimiento de que los vecinos del municipio balear están denunciando la grave deficiencia en la recogida de basura y residuos domésticos.
FACUA.org
Baleares-11/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento del municipio balear de Llucmajor para solicitarle que solucione las deficiencias en la recogida de residuos domésticos y tome las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas acumulaciones de basura.
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