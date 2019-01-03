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FACUA solicita al Gobierno de Asturias que tome medidas para evitar el aumento de casos de ludopatía

La asociación ha sabido, a través de su delegación territorial en el Principado, del alza de jóvenes con problemas con el juego, que puede estar relacionado con la proliferación de webs de apuestas.

FACUA.org
Asturias-03/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Presidencia y Participación del Gobierno de Asturias para solicitarle que tome medidas para evitar el aumento de casos de problemas de adicción al juego entre la población, que puede estar relacionad

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