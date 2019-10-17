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FACUA solicita la personación de 11 afectados por el brote de listeriosis provocado por Magrudis

Son vecinos de los municipios de Aguadulce, Los Palacios y Villafranca, San José de La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Utrera, Olivares.

FACUA.org
España-17/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado hasta la fecha la personación como acusación particular de 11 afectados por el brote de listeriosis provocado por los productos fabricados por el entramado Magrudis. En su último escrito al Juzgado de Instrucción n&uacu

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