FACUA supera los 100.000 seguidores en Facebook
Desde sus perfiles en las redes sociales, la asociación moviliza a los consumidores para que denuncien abusos, participen en sus campañas y difundan sus alertas, reivindicaciones, análisis y denuncias.
FACUA.org
España-16/07/2014
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Desde 2011, el uso de las redes sociales es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de comunicación de FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción acaba de superar los 100.000 seguidores en Facebook. Es la segunda red social donde la siguen más usuarios, tras Twitter, en la que @facua tiene ya 147.000.
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