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FACUA supera los 100.000 seguidores en Facebook

Desde sus perfiles en las redes sociales, la asociación moviliza a los consumidores para que denuncien abusos, participen en sus campañas y difundan sus alertas, reivindicaciones, análisis y denuncias.

FACUA.org
España-16/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción acaba de superar los 100.000 seguidores en Facebook. Es la segunda red social donde la siguen más usuarios, tras Twitter, en la que @facua tiene ya 147.000.

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