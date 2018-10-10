FACUA ultima la personación de cientos de afectados en la causa contra iDental en la Audiencia Nacional
Ya son más de 400 víctimas de las irregularidades en las clínicas dentales las que han solicitado a la asociación que las represente en la causa judicial que instruye el juez José de la Mata.
FACUA.org
España-10/10/2018
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En la foto, la clínica de iDental en Córdoba. | Imagen: FACUA Córdoba.
El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ultima la personación de varios cientos de afectados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el fraude de la cadena de clínicas iDental.
En los próximos días, FACUA presentar&