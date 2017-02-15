FACUA urge a la banca a devolver ya lo cobrado de más con las cláusulas suelo, tras la sentencia del TS
Tras la nueva decisión del Supremo, que cumple las directrices señaladas por el TJUE, los Gobiernos estatal y autonómicos deben multar a las entidades que no reparen de manera directa el daño ejercido.
FACUA.org
España-15/02/2017
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